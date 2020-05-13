疫情趨緩大甲媽是否展開遶境，鎮瀾宮董事長顏清標11日沒有親自出面，由副董鄭銘坤說明。傳出顏清標本人罹患肝臟腫瘤，當天入住高雄長庚醫院，由次子顏仁賢捐肝救父，今天開刀接受換肝移植手術，顏的二弟顏清通、其子顏寬恒、顏莉敏都未接電話。

據了解，顏清標在3月間接受健康檢查時，發現肝腫瘤，醫生建議換肝，次子顏仁賢配對符合。顏清標最近一次公開露面是在上月15日陪同陳時中參拜大甲媽，本月11日顏與次子入住高雄長庚醫院，今天動刀進行活體換肝手術。

(中時 )