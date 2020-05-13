顏清標驚傳罹肝腫瘤 次子顏仁賢捐肝救父 14:432020/05/13 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鎮瀾宮董事長顏清標（左）上月中接待衛福部長陳時中參拜大甲媽。（資料照片／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情趨緩大甲媽是否展開遶境，鎮瀾宮董事長顏清標11日沒有親自出面，由副董鄭銘坤說明。傳出顏清標本人罹患肝臟腫瘤，當天入住高雄長庚醫院，由次子顏仁賢捐肝救父，今天開刀接受換肝移植手術，顏的二弟顏清通、其子顏寬恒、顏莉敏都未接電話。 據了解，顏清標在3月間接受健康檢查時，發現肝腫瘤，醫生建議換肝，次子顏仁賢配對符合。顏清標最近一次公開露面是在上月15日陪同陳時中參拜大甲媽，本月11日顏與次子入住高雄長庚醫院，今天動刀進行活體換肝手術。 (中時 ) #顏清標 #換肝 #高雄 #長庚醫院 #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷韓多半不會過！網揭高雄人真實想法..意外比陳菊好？ 13:192020/05/09 政治 洋基小聯盟「超前部署」列11項規定未來有望開放進場 15:172020/05/09 體育 被問阿嬌離婚 胡瓜逗趣問小禎：醫生有錢嗎 14:432020/05/09 娛樂 罷韓成功會不會參選？蔡壁如：應該不會 12:412020/05/10 政治 陸印邊境爆衝突 150士兵鬥毆釀11傷 15:432020/05/10 兩岸 母親節最好消息 竹市11確診個案全數出院 19:322020/05/10 生活 A股恐再一退市 天廣中茂12日起停牌 21:482020/05/11 兩岸 維護保存新化老街 台南再投入千萬整修11棟老屋立面 12:132020/05/12 生活 全台最安全農會在蘆竹分局 11月搬遷改建 22:012020/05/12 生活 顏清標驚傳肝腫瘤 高雄長庚證實進行活體換肝手術中 14:162020/05/13 生活 政治熱門新聞 民進黨高雄議員韓賜村開車撞死人！網大起底問這句？ - 政治 高雄深綠運將看罷韓 結果太嚇人！ - 政治 國民黨要怎樣救韓國瑜？王世堅一句話突破盲點 - 政治 顏清標驚傳罹肝腫瘤 次子顏仁賢捐肝救父 - 政治 謝謝韓國瑜 ！「不要藍綠開戰」的網友說真心話：他把高雄變美了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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