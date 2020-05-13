雞排妹（鄭家純）今(13日)被時報周刊拍到，和一名「潮帽男」進出香閨，遭質疑是她「固定約砲」對象，她也在臉書親解男方真實身分，並表示自己的對象另有其人，「要拍到得跟我一起飛了」。

嗆辣敢言的雞排妹目前單身，性觀念開放的她，去年坦承有固定性伴侶，和他「幾個月一次」，相互解決性需求，現被時報周刊拍到，一名「潮帽男」不但會接送她，還會到她香閨過夜，被質疑就是她口中的固定砲友，她也在臉書澄清了。

雞排妹解釋「潮帽男」只是她這2年的室友，「不是你們想拍的那位固砲」，但為什麼現在才被拍到？她表示過去兩人是「交換住房子」，潮帽男是香港人，會挑她去日本期間來台灣辦事，至於真正的固砲對象，她曖昧透露：「對象另有其人，要拍到得跟我一起飛了。」意指對方應該不在台灣。

而近來因為新冠肺炎疫情關係，她認為台灣比香港安全，就勸室友留在台灣，「所以週刊從二月到現在都有見到室友。」

(中時電子報)