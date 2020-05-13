苗栗市55歲謝姓身障男子2月中旬，獨自1人騎機車到通霄鎮福龍宮參拜，因路況不熟，騎到山區產業道路又碰上機車拋錨，他沿柏油路走回福龍宮求援，但深夜11點多廟門已關，他只好報警求援，警方原想協助他找回機車，他卻表示忘了正確位置，直到5月5日有民眾在草叢中發現機車，才順利物歸原主。
謝男2月中旬騎機車到通霄福龍宮參拜，卻因路況不熟，越騎越深山，到山區產業道路時，機車引擎故障無法移動，他只好沿柏油路走回福龍宮，正值深夜11點多廟門已關，他眼看求助無門隨即向警方報案。
警方原想協助他找回故障的機車，不料謝男稱當時天色昏暗，加上內心十分焦急，一時忘記機車確切停放位置，警方在謝男指稱的區域附近搜尋許久都找不到，只能先護送患有身心障礙的謝男到通霄火車站返家。
事隔2個多月，烏眉派出所警員丁泰翔5月5日接獲民眾報案，指中午在福龍里1處山區產業道路除草時，發現1輛藍色機車，民眾懷疑是失竊車輛，警方一查發現竟是謝男當時尋不著的故障機車，最後順利物歸原主。
(中時 )
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