新冠肺炎疫情延燒，產壽險業也紛紛推出「防疫保單」，旺旺友聯產物除對疫情理賠原則採從寬方式處理，除了將「負壓病房」視為「加護病房」，提高住院理賠金額外，為加強民眾因不幸罹患新冠病毒肺炎等法定傳染病的保障，首創給負壓病房補償金保險商品，最高給付日數達60日，將於5月推出防疫保單-「疫應俱全」，從0歲到69歲都能投保。

旺旺友聯產險表示，「疫應俱全」專案採一年一保，除了基本的意外傷害身故(失能)、重大燒燙傷、住院日額和加護病房的保障外，另外新增法定傳染病補償金和負壓隔離病房補償金，另，現行市場上僅為一般病房及加護病房商品，旺旺友聯表示，因應傳染病需求，特推出負壓病房商品，除了將法定傳染病關懷補償保險金額度提高外，也是業界唯一一張銷售負壓病房商品，最高給付日數達60日。

旺旺友聯產險「疫應俱全」專案針對法定傳染病免30天等待期即刻生效，因應法定傳染病項目眾多且不定期發生，依該專案，只要確診罹患法定傳染病者，將給付住關懷補償保險金，若第一類至第四類法定傳染病即給付保險金額10％，若是=第五類法定傳染病則給付保險金額100％。

旺旺友聯產險說，以35歲投保最基本的方案(意外/身故保險金100萬元)為例，保費年繳約2,665元起，一天只要7.5元就能擁有超值保障，讓民眾於住院期間能安心養病，降低家庭經濟開銷的壓力。

(工商 )