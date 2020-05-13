春井公司假借還沒有依法成立之「台灣健康管理協會」名義，宣稱係為配合政府機關推廣國民健康等不實訊息藉以推銷商品，被公平會認定為是足以影響交易秩序的欺罔行為，並罰新台幣20萬元。

公平會指出，春井公司自承所發送台灣健康管理協會「健康職場計畫促進宣導函」及「107年度職場健康計畫」宣導資料，是他們公司所製作並寄送給事業單位，但是，該公司負責人等所發起設立的「台灣健康管理協會」還沒有成立。

公平會也發現，春井公司在對事業的電訪中及宣導函中，卻隱匿該公司其實是銷售「水素」商品的業者，卻在宣導函中第4點載明「此為配合國民健康署推廣專案宣導，屬公益性質，無須費用」。

公平會認為，這樣的行為目的很明顯是為使人將其誤認為公益團體配合政府機關所為的宣導活動，進而同意其派員至事業單位內宣傳，有假借受託辦理公益宣導名義實則銷售商品之故意。

而且經公平會調查也發現，春井公司電訪員多次以台灣健康管理協會名義，且宣稱配合國健署等語要求同意入廠宣導，甚至有事業單位因而向國健署查證。另春井公司亦自承以公司名義推銷商品之銷售狀況不佳，因而仿效以前於中國大陸之銷售模式，利用經過官方認證的協會名義召開說明會的方式推銷商品，故春井公司假借尚未依法成立之「台灣健康管理協會」名義，宣稱其係配合政府機關推廣國民健康等藉以推銷商品，使得該等潛在交易相對人誤以為係配合政府機關而同意其入廠宣導並進而推銷產品，屬使他人陷於錯誤而與之交易之欺罔行為。

(工商 )