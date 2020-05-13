以司改會為主的民間社團大力主張「參審陪審併行」，司法院再次駁斥，指稱這是司法改革國是會議中最不受支持之方案，反觀國民參與刑事審判的「國民法官」制，融合陪審、參審優點，是適合國情、順應民意。

司法院表示，「國民法官」制融合參、陪審優點，並參考長期推動國民參與刑事審判的經驗，且依照多數民眾支持國民與法官合審合判的制度而來；國民法官人數，已參考陪審制，為職業法官的兩倍。

此外，國民法官的選任方式，已參考陪審制，採逐案隨機選任；在卷證提出方式，已參考陪審制，起訴時，卷證不併送至法院、採起訴狀一本主義，當事人獲知卷證方式，及審理中調查證據方式，也參考陪審制採當事人進行主義

司法院說，兩制併行有違平等原則，讓被告所受程序保障不同，產生差別待遇，賦予被告選擇權，仍有違反平等原則疑慮，且有鼓勵被告投機應訴之嫌，且將導致配套制度複雜化，增加國民負擔，與引進國民參與審判之目的背道而馳。

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(中時電子報)