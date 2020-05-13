高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日登場，國民黨主席江啟臣今天首度利用中常會開場致詞發表談話，他警告民進黨，以政黨力量操作罷韓，對即將展開下個任期的蔡英文總統，是自失推動朝野團結、連結中央與地方共同面對疫情的立場與高度。他也告訴屢次在中常會要求大動作挺韓的中常委們，在面對罷韓的挑戰，我們沒有超前部署的空間，只有一個目標，「與高雄市政府一起並肩努力」。

江啟臣說，疫情尚未完全落幕，又值蔡英文總統第二任任期開始之際，本應該是朝野共同展現政治高度，面對後疫情衝擊，合作對話，齊心為國家發展尋求出路的最佳時機。

他說，根據國政基金會5月份上旬民調，有高達69.8％的受訪者認為政黨不應該介入罷免過程。然而，民進黨黨籍立委不但聯手呼籲，主動為罷免韓國瑜市長的工作升溫，民進黨中央甚至組成專案小組，企圖激化對立聲量。國民黨要慎重提醒民進黨，以政黨的力量操作罷韓，對即將展開下一個任期的蔡英文總統來說，更是自失推動朝野團結、連結中央與地方共同面對疫情的立場與高度。

江啟臣說，民進黨拚政治，國民黨更要拚市政。民進黨刻意操作對立，國民黨更要全力支持韓市長有感施政，更要用行動證明，黨部跟黨團都是高雄市政府最堅實的夥伴。除了立法院黨團將透過委員會考察的方式，協助高雄市政府爭取更多的建設、預算。黨部也已經成立因應小組，由他本人擔任召集人，加強各項工作的聯繫與佈局，與高雄市政府密切合作，配合高雄市政府的應對節奏。

「對手越是激化，我們越要理性面對。對手越是刻意挑釁，我們越要謹慎因應。」江啟臣告訴中常委，國民黨不會掉入被分化的陷阱，國民黨要重申，在面對罷韓的挑戰，我們沒有超前部署的空間。面對罷韓，國民黨只有一個目標，與高雄市政府一起並肩努力，繼續為高雄市的建設打拚。國民黨會與高雄市政府共同面對，一起承擔，期待可以重新贏回高雄市民的熱情與信任。

(中時 )