Wedbush證券分析師艾夫斯（Daniel Ives）周二維持蘋果公司的股票評級不變，仍為「優於大盤」，並將蘋果目標價由335美元調升為350美元，稱iPhone 12系列將開啟蘋果的「復甦之路」。

艾夫斯表示，不管從需求面或供應鏈來看，蘋果已經度過風暴之眼。該分析師預期蘋果10月推出iPhone 12系列的機率只有10～15%，但他認為雖然新冠肺炎大流行可能推遲智慧手機升級，但iPhone 12仍可望迎來強勁的需求。

該分析師在3月時，將蘋果股票目標價由華爾街偏高的400美元下修至335美元，稱新冠肺炎大流行使蘋果前景黯淡。

投資人擔心美國過早解封，可能引爆第二波疫情，周二美股大跌，蘋果亦下挫1.14%，收在311.41美元。

另有報導指出，隨著世界各地逐步解除防疫的封鎖措施，蘋果也將分階段讓員工回到辦公室工作，按各地疫情不同，蘋果已在一些地區實施第一階段復工措施，讓無法遠端上班或必須現場作業的員工重返辦公場所。

蘋果預計第一階段措施將在5月下旬和6月初擴大到全球其他主要辦公據點，第二階段復工將於7月起上路。

(時報資訊)