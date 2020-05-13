南韓三星與現代兩大集團二代繼承人於週三會晤，商討電動車技術發展合作可能。韓聯社引述業內人士指出，三星集團副會長李在鎔和現代汽車執行副會長鄭義宣於13日會面磋商，就三星開發新型全固態電池技術及未來雙方發展交換意見。會議在三星SDI位於首爾的工廠舉行。

三星曾表示，已開發出比現有更好的全固態電池技術。而此次合作，三星期望進一步拓展雙方在電動車等技術上的合作。這是兩大集團繼承人首次進行商業會談，李在鎔曾於數日前宣示子女不再繼承接班，現代汽車為南韓第二大商業集團。

(時報資訊)