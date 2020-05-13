《國際產業》三星現代高層磋商電動車電池新技術開發 14:322020/05/13 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓三星與現代兩大集團二代繼承人於週三會晤，商討電動車技術發展合作可能。韓聯社引述業內人士指出，三星集團副會長李在鎔和現代汽車執行副會長鄭義宣於13日會面磋商，就三星開發新型全固態電池技術及未來雙方發展交換意見。會議在三星SDI位於首爾的工廠舉行。 三星曾表示，已開發出比現有更好的全固態電池技術。而此次合作，三星期望進一步拓展雙方在電動車等技術上的合作。這是兩大集團繼承人首次進行商業會談，李在鎔曾於數日前宣示子女不再繼承接班，現代汽車為南韓第二大商業集團。 (時報資訊) #三星 #現代 #南韓 #兩大集團 #繼承人 也許您會感興趣 推薦閱讀 小米竄起 稱霸全球安卓機款 04:102020/05/09 全球財經 力成、頎邦成長動能強 04:102020/05/11 證券．權證 美企去陸化發酵？ 傳蘋果將5分之1產能移往印度 16:562020/05/11 財經 轉單效應 今展科4月營收創2018年8月以來新高 17:382020/05/11 財經 Ansys RaptorH獲三星晶圓代工認證 19:202020/05/11 財經 研調：2020年顯示屏用LED市場產值仍年增3.7％ 14:222020/05/12 財經 沒被邀請不怕？台積電赴美設廠 死敵出招跟進陷兩難 17:202020/05/12 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 23:552020/05/12 財經 歐美汽車廠停工 三星4月業績重挫 04:102020/05/13 證券．權證 川普點名赴美設廠？專家曝台積電打趴這家 13:302020/05/13 財經 財經熱門新聞 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 豪門女婿爆「曖昧美女主管」總座夢GG 金寶駙馬爺說話了 - 財經 高盛：下一個像石油一樣崩盤產業 恐是畜牧業 - 財經 陸、韓、日解禁後，確診例又回升；印度更有逾7萬人感染！注意！ 亞洲第二波疫情再起 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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