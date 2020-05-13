國民黨立院黨團總召林為洲說將會幫民進黨排審刪除《兩岸人民關係條例》「國家統一前」的字眼。對此，新黨榮譽主席郁慕明表示，他贊成國民黨不要再當煞車皮，統獨問題最好在這代就直接解決，不要再讓政客去耽誤民生，要統要獨，紅綠直球對決。

中共解放軍空軍少將喬良日前撰文指出，台灣問題並非中國復興大業的全部內容，甚至連主要內容都談不上。郁慕明指出，喬良的意思代表台灣要搞什麼，大陸根本不在乎，在中國民族復興的路上，台灣問題是小問題，他們的重點是在跟美國競爭，等他把美國壓下來，台灣就會被美國給賣了。

郁慕明表示，新黨已經不當民進黨的煞車皮，因此他也贊成國民黨也不要當民進黨著煞車皮，民進黨要搞台獨就讓他去搞，他們有膽量、有能力就宣佈台獨，不要再騙人，「惡人不要都我們來當」。

郁慕明指出，他一直以來都是希望「和統」，推動不成他也只能認命，民進黨如果要去挑釁引起戰爭，那他也只能被迫接受「武統」結果。民進黨無視2300萬人命，如果覺得戰爭會贏就去打吧，紅綠最好直接對決，是什麼結果直接一翻兩瞪眼。

郁慕明認為，中國大陸現在其實並沒有要過來「統」，大陸領導人習近平說的「一國兩制台灣方案」，就是在九二共識，一個中國的原則下和平相處，兩岸各自保持發展，現在不就是「一國兩制」？到底有什麼好反對的？

郁慕明說他不認同國民黨喊反對一國兩制，但是這次國民黨不當民進黨的煞車皮，他相當贊同。不要再讓政客在那邊喊台獨，喊到現在獨也獨不成，把民生搞成什麼樣子，統獨問題在這一代就要解決。

(中時 )