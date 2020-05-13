文化部在全台的五大文創園區之中，最熱門莫過於華山文化創意園區，然而原委外營運的合約即將在2022年到期。文化部13日發新聞稿表示，將與原營運團隊台灣文創發展公司議訂新約，並執行園區轉型規劃。未來除了原有設施，將新增文化內容策進院營運的「華山2.0─文化內容產業聚落」、書店特區、藝術市集等，轉型為國家級文化內容創新樞紐「華山文創園區3.0」。

文化部表示，未來的「華山文創園區3.0」，屬政策資源支持部分將交由行政法人文化內容策進院、國家電影及視聽文化中心規劃營運，藝文空間部分，將透過民間營運機構結合藝文專業團隊營運，以發揮扶植功效。

文化部表示，接下來將以兩階段推動華山文創園區轉型。第一階段，文化部已獲行政院核定公共建設計畫，將在原BOT基地以及現在的停車場空間建置「華山2.0─文化內容產業聚落」，將會交由文策院營運，預計於2024年完工。將以台灣原生文化內容為基礎，整合文化部及文策院資源跨域合作，促進文化內容產業鏈上、中、下游共同合作，發揮群聚效應。

第二階段則是推動原委外營運範圍轉型。除現有藝文電影映演空間、大小型Live House的音樂展演空間、我國文創設計商品以及大眾文化商品展售空間，將新增以實體書店、快閃書店或書店市集經營的「書店特區」及相關閱讀活動，以及「藝術大街」辦理藝術市集及藝術策展及展演活動。

此外，原委外營運的紅磚區空間，將交由文策院及國家電影及視聽文化中心策劃「台灣文化精選」及「影視音時光隧道」等我國文化內容經典展示空間，成為台灣的文化國際櫥窗。

(中時 )