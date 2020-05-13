疫情指揮中心指揮官陳時中在直播中分享，近日以來收到各界的感人禮物，他認為台灣最美麗的風景真的就是人，台灣能夠防疫到今日已31天沒有本土案例，是靠很多人的配合，願意共同遵守規定。

陳時中指出近來收到兩姐妹的卡片和信非常感動而想和大家分享，信中姐妹倆說每天都會在新聞上看到部長播出最新的疫情內容，讓大家不要太緊張，問媽媽媽部長怎麼每天都在電視上，都不用休息嗎？表示因為部長等人很辛苦，為了讓大家防疫，所以自己能做的就是少出門，雖然很想出去玩，但還是會乖乖待在家裡，希望疫情快點走，可以開心的出去玩。陳時中笑稱：「我在這裡要跟很多的小朋友講，就是說可以出去玩了，只要乖乖的做到個人的健康行為」。

陳時中也表示倆姐妹把自己的醫護造型存錢筒捐出，心意收到了，錢會退回去，公仔造型的存錢筒很可愛，準備放在書桌上一周然後送回去，希望她們繼續存錢，養成好習慣，「但不用再寄來送給我們！」對各界近日的致贈也表達謝意。

(中時電子報)