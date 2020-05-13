國民黨主席江啟臣下午在中常會表示，新冠肺炎疫情逐漸舒緩，然而政府的紓困腳步卻相當凌亂，指揮中心不願意承擔部分行業的解禁責任，將防疫風險的決策權推給地方政府，「有膽禁，沒膽放，絕非有擔當的執政作為」。

昨天國際護師節當天，疫情指揮中心宣布，連續5天零確診，30天無本土病例的消息，江啟臣認為，這也宣示台灣境內疫情逐步舒緩，除了感謝所有的醫護、防疫人員的努力，也肯定疫情指揮中心截至目前為止防疫成果，這樣的成果得來不易，應該是大家可以稍微寬慰安心，繼續踏穩防疫工作的重要里程碑。

話鋒一轉，江啟臣指出，和防疫相比，政府紓困的腳步，卻顯得相對凌亂。指揮中心不願意承擔部分行業的解禁責任，反而將防疫風險的決策權推給地方政府，並痛批「有膽禁，沒膽放，絕非有擔當的執政作為」。

江啟臣進一步說，上週的「萬元紓困之亂」，原本可望透過行政院宣示簡化程序，由中央審核得到紓解，竟然演變為中央推諉責任，地方政府卻要飽受行政罷凌的荒謬亂象。

江啟臣強調，做好防疫、紓困、振興工作，應該是不分朝野黨派，中央地方的共同目標，但是中央的腳步凌亂，地方雖努力配合，卻無法得到尊重與支持。甚至，中央推諉責任，帶頭霸凌的做法，更破壞了中央地方的夥伴關係，此舉不僅缺乏執政高度，也有愧於全民對於防疫工作的支持，令人失望。

江啟臣批評，執政黨的紓困政策一邊繼續困擾地方公職，一邊讓民眾疲於奔波。多樣且繁複的補助規範，除將道德風險轉嫁給申請的民眾，後續追回的行政成本也會耗費國家資源。

國民黨再次重申，亂象頻傳，就是紓困政策錯誤的最佳證明。而行政成本最低，最不擔心掛一漏萬的方式，就是排富普發現金。執政黨應該放下剛愎自用的心態，勇於調整政策。

江啟臣說，疫情尚未完全落幕，又值蔡英文總統第二任任期開始之際，應該是朝野共同展現政治高度，面對後疫情衝擊，合作對話，齊心為國家發展尋求出路的最佳時機。

(中時 )