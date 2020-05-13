針對媒體報導，總統府不具名官員指國民黨執政時，繞過政府與國民授權，兩岸溝通均為「黨對黨」，矮化了台灣主權，更無法讓人民信賴。國民黨今天駁斥，此說法是刻意汙名化當時兩岸交流官方機制及我方從事的公務與海基會人員，更漠視國民黨捍衛中華民國安全與主權的決心。國民黨要求總統府不應匿名放話，將兩岸當前陷入僵局的責任推給前朝政府，此舉無助兩岸關係的和平穩定發展。

國民黨強調，馬英九政府時期，無論海基會與對岸海協會的交流協商，或官方業務溝通的渠道，都在法律授權、國會監督、民意支持的前提下逐一進行。總統府官員的說法是抹煞海基會、陸委會等事務官員致力於維繫兩岸良性互動、增加彼此互信的努力與成果，令人感到遺憾。

國民黨認為，若照民進黨政府觀點，連2010年當時的兩岸經濟合作架構協定(ECFA)都是「黨對黨」決策與協商，不符民主機制，請民進黨政府立即終止ECFA。

國民黨呼籲民進黨政府與其顛倒是非，胡亂指責國民黨執政時期對於兩岸和平協商的貢獻，還不如亟思如何處理惡化至此的兩岸關係，唯有維繫台海的和平安全，才是台灣人民之福。

(中時 )