中興大學13日表示，該校「智慧秋行軍蟲監測團隊」，4月參與世界銀行所舉辦的農業新創競賽，從33國120個隊伍中脫穎而出，入選「動、植物蟲害預測監測」組前八強，獲得「頂尖創新者獎」（Top Innovator Award），成為台灣唯一進入決賽的團隊，讓台灣智慧農業在世界發光。

世界銀行所舉辦的農業新創競賽，今年競賽主題為援助非洲南部畜牧產業，中興大學產學團隊，由農藝學系教授郭寶錚與行銷學系教授李宗儒，及天龍安全科技聯手組成，以「秋行軍蟲的智能監測、分析與預警系統」為題參賽。

興大提出的創新方案，運用小型偵測設備在田間搜集微氣候數據，並結合人工智慧與物聯網技術，建置秋行軍蟲的智能監測、分析與預警系統，此套系統能提供農民蟲害出現前的早期預警，也能建議農民適合使用的農業資材，讓農民能在秋行軍蟲大規模出現前的三到七天黃金期，更聰明地防範秋行軍蟲，降低農損。

郭寶錚表示，秋行軍蟲不僅危害非洲，台灣目前也深受秋行軍蟲侵襲，透過此次參賽，團隊提出蟲害監測的創新方案，及此套系統的市場經營模式，獲得肯定。

未來也希望與昆蟲系、智慧農業領域等專長老師共同合作，讓系統更加完整。同時，世界銀行也在網路平台，公告此次獲獎的創新方案，讓有興趣的單位，能直接與參賽團隊進行後續合作，讓全世界看見台灣在智慧農業上發展的成果。

李宗儒指出，台灣的科技與農業領域聞名全球，面對氣候變遷下的蟲害危機，興大結合智慧農業科技提出解決方案，特別是小型設備，更適合於非先進國家推動，在地化解決問題。興大具有農資學院、工學院、管理學院及生科學院等各專長領域；整合後，將可協助建置出不同作物的智慧農場，成為全球的智慧農業示範場域。

(工商 )