彩券一張在手，希望無窮！威力彩截至今天（13日）為止，已經連槓26期，預估明天的頭獎獎金，可望上看4.6億。《三立新聞網》訪問到中華民國星象學會副理事長小孟老師，分析2020下半年的生肖運勢，小孟老師提到，有鼠、馬、兔、猴等「4大生肖」民眾，下半年財運跟工作運特別旺，可以試試買張彩券，搞不好有機會中大獎。

※第一名：鼠

肖鼠者雖然今年犯太歲，但小孟老師提到，這生肖的人下半年生活將會不同以往。除了貴人運佳，在工作方面有升遷機會，但職場上會遇到「挑戰者」，需多加注意自身言行舉止。財運方面，因為工作能力受到重視，可視情況大膽跟主管溝通加薪，正財部分表現會很不錯。

※第二名：馬

肖馬者若想要創業，今年下半年有機會開拓事業第二春；而想要經營網路事業的人，也可趁下半年運勢好好規劃，有機會財運與事業一起向上攀升，為自己殺出一條血路。

※第三名：兔

肖兔者下半年在工作方面，容易因為自己的努力，逐漸浮上檯面，讓老闆看見你真正的實力。由於職場能見度大幅度提升，升遷機會也會跟著提高。

※第四名：猴

肖猴者下半年運勢逐步攀升，工作方面會因為表現極佳，備受各方肯定，因而被託付更重要的職務，或得到高度職位。建議下半年能重整一下自己的工作規劃，積極開拓人脈，有機會讓事業更有作為。

(中時電子報)