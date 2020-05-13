俄羅斯醫院呼吸器爆炸 張上淳：我國多是歐美進口 14:422020/05/13 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯醫院呼吸器爆炸 張上淳：我國多是歐美進口。 (圖／本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯有醫院呼吸器爆炸，引發火災。對於國內的呼吸器使用情況，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，不是很確定國內呼吸器的廠牌，各家醫院都有很多呼吸器，全台約有9000多台，來自不同廠家，但以歐美廠家為主。過去也沒有聽聞爆炸事件，國內長久以來使用都沒有特殊狀況，應無太多疑慮。 (中時 ) #呼吸器 #國內 #俄羅斯 #醫院 #張上淳 也許您會感興趣 推薦閱讀 工研院研發呼吸器 拚明年中量產 04:102020/05/09 產業特刊 台灣新冠死亡率低引國外關注 張上淳揭2大原因 14:432020/05/09 生活 口罩 快篩 呼吸器 奏響防疫3部曲 04:102020/05/10 生活新聞 搞定500零件 台版呼吸器17天出爐 04:102020/05/10 生活新聞 打造「呼吸器國家隊」 工研院原型機10月底量產 18:272020/05/10 財經 夫妻同染疫 張上淳揭40歲男死亡關鍵 14:542020/05/11 生活 各國解封蠢蠢欲動 張上淳曝警訊 14:562020/05/11 生活 各國解封蠢蠢欲動 張上淳曝警訊 17:082020/05/11 生活 雃博推呼吸器治療替代方案 最快5月底出貨 19:162020/05/11 財經 台中醫團隊找到新藥方 張上淳：有科學證據就放入指引 14:352020/05/12 生活 生活熱門新聞 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 顏清標驚傳肝腫瘤 高雄長庚證實進行活體換肝手術中 - 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 顏清標肝腫瘤開刀 專家曝5症狀恐是得肝癌 - 生活 顏清標爆換肝救命 醫揭關鍵原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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