俄羅斯有醫院呼吸器爆炸，引發火災。對於國內的呼吸器使用情況，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，不是很確定國內呼吸器的廠牌，各家醫院都有很多呼吸器，全台約有9000多台，來自不同廠家，但以歐美廠家為主。過去也沒有聽聞爆炸事件，國內長久以來使用都沒有特殊狀況，應無太多疑慮。

(中時 )