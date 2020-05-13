接任行政院副院長？陳時中回應 14:422020/05/13 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為陳時中。（中時電子報直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 挾防疫高人氣，民調高居不下，外傳指揮中心指揮官陳時中可望由目前衛福部長高升行政院副院長，對此陳時中表示，「目前沒有收到任何訊息」。 (中時 ) #陳時中 #行政院副院長 #回應 #高人氣 #民調 也許您會感興趣 推薦閱讀 短評／陳時中踢黃皮球 04:102020/05/12 時論廣場 和陳時中電話聊什麼？侯：部長也知政策倉促 11:052020/05/12 政治 中職欲開放餐飲、增加觀眾數 陳時中回應 14:392020/05/12 生活 花蓮飛韓國是否恢復 陳時中：目前沒有規劃國外旅遊 14:402020/05/12 生活 爭取參與WHA 陳時中透露下一步 14:452020/05/12 生活 不用勒緊肚皮了 陳時中：會同意中職球迷飲食 15:172020/05/12 體育 關心新冠疫苗開發 陳其邁、陳時中訪高端 16:402020/05/12 生活 爭取參與WHA 陳時中透露下一步 17:042020/05/12 生活 陳時中終於認了 次氯酸水可噴手 22:212020/05/12 生活 水神共同守護美好家園 回應陳時中 04:102020/05/13 生活新聞 生活熱門新聞 顏清標驚傳肝腫瘤 高雄長庚證實進行活體換肝手術中 - 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 爽拿10萬紓困...男存款曝光 網罵爆：真的貪 - 生活 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 黃蜂周日最接近 專家：這兩個地方影響大 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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