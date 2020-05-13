前壹電視新聞台主播戴湘儀，外型清新亮麗，擁有英國倫敦金士頓大學藝術市場鑑賞碩士高學歷，深受觀眾喜愛。（取自戴湘儀臉書）

新北市府今（13日）公布，前壹電視新聞台主播戴湘儀，即日起擔任新北市新聞局機要秘書，並擔任副發言人一職，未來將參與市政宣傳及社群行銷規畫。據了解，台北市長柯文哲也相當欣賞戴湘儀，曾多次邀請她加入民眾黨參選議員，如今落腳新北，網友狂酸柯文哲搶輸侯友宜之餘，更說「民眾黨保母少了一個人可以帶了」、「保母們要崩潰惹」，酸到最高點。

新北市新聞局長蔣志薇表示，延攬戴湘儀擔任副發言人一職是秉持市長用人不分年齡、性別，只看能力的標準，希望借重戴湘儀在媒體圈的資歷，協助媒體溝通，同時也盼她對文化藝術的鑽研，能為公部門帶來不一樣的創意思維，讓市政行銷方式及管道更加活潑多元。

戴湘儀英國倫敦金士頓大學藝術市場鑑賞碩士畢業，曾任壹電視新聞台記者兼任主播工作，媒體資歷近3年半，過去主跑政治線及台北市政新聞，侯友宜競選期間，亦曾隨行採訪，因此對新北市及市政議題並不陌生。

據Ettoday報導，台北市長柯文哲多次挖角戴湘儀，徵詢她參選議員意願；最後選擇加入新北市府，戴湘儀表示，她很欣賞侯友宜的個性跟做事方式。

對此，PTT鄉民紛紛評論「所以台北市到底要幾個發言人才夠」、「台灣AKB48 - 柯文哲發言人群」、「各位觀眾 七張發言人」、「民眾黨男生:可惡 >< 想當保母」、「保母少了一個人可以帶了」、「保母森77」、「保母:我MOTEL 季劵都買好了」。

(中時電子報)