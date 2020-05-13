苗栗縣旅館商業同業公會邀請美食名主持人陳鴻〔中〕演講。〔謝明俊攝〕

知名美食主持人陳鴻，2019年獲母校明新科技大學熱情邀約擔任「旅館管理與廚藝創意系」副教授兼「服務產業學院」創意執行長。〔謝明俊攝〕

知名美食主持人陳鴻13日前往苗栗頭份尙順君樂飯店演講，受到民眾歡迎。〔謝明俊攝〕

苗栗縣旅館同業公會邀請陳鴻談疫期市場行銷

苗栗縣旅館商業同業公會因應新冠疫情，13日下午邀請亞洲美食天王陳鴻擔任「觀光局觀光相關產業旅館從業人員培訓計畫」課程講師，為在地受疫情影響的觀光產業從業人員們鼓勵打氣， 提升其職場競爭力並儲備產業升級能量。

面對新冠肺炎疫情影響導致觀光人潮大幅減少，正是觀光從業人員養精蓄銳、儲備能量的大好時機。因此交通部觀光局提出觀光產業紓困、復甦與振興方 案，藉由培訓課程及同業交流的方式，幫助觀光從業人員吸取相關經驗，培養專業能力及職場競爭力作為產業轉型基石。

「阿鴻當家」知名美食節目主持人陳鴻特別受邀到苗栗進行專題分享交流，為苗栗縣國旅觀光旅遊產業助力。陳鴻是第一位國內男性走入廚房的主持人，以《阿鴻當家》這檔電視節目打響名號，憑藉著俊俏的外型，成功擄獲萬千婆婆媽媽的心。近年來活躍於大陸、星馬地區，至各地擔任代言人與美食顧問。

形象清新、熱心公益的陳鴻，2019年獲母校明新科技大學熱情邀約擔任「旅館管理與廚藝創意系」副教授兼「服務產業學院」創意執行長，將一生智慧傾囊傳授給莘莘學子。

13日的講演，陳鴻將透過「不用坐飛機也有渡假 Fu」的課程主題，教導觀光從業人員，如何透過整合行銷企劃的方式推廣苗栗在地的美好形象，促進國人到當地旅遊的意願。

除了本堂精彩課程外，此次的計畫課程內容還涵蓋職能教育訓練、產業升級與服務轉型之準備、安全提升及旅客權益保障、數位及精準行銷等多元面向，將針對不同課程主題，安排相對應的課程以及授課講師，另外同時也會安排兩天一夜至新北市的跨區域交流標竿學習課程，透過這一連串課程培訓增進苗栗縣旅館從業人員理論及實務技巧。

(中時 )