南投縣仁愛鄉公所去年10月因涉發包工程等弊案，鄉長吳文忠等人遭約談後，今年３月遭到羈押至今。台中地檢署今（12日）偵查終結，查出將吳文忠上任後至收受54件公共工程回扣，高達金額827萬元的回扣，另外也有鄉公所職員、廠商等27人依貪瀆罪嫌提起公訴。

據了解，仁愛鄉公所近2年所承辦路燈、道路及水溝等多項小型工程，由特定廠商承攬疑涉有弊案，檢調去年10月搜索鄉公所，約談鄉長吳文忠與建設課承辦人員等3人

偵方偵查，吳文宗在2018年參選鄉長時，花費大筆經費，加上個人也有債務，因此透過白手套向廠商索賄600萬元，甚至還公然簽下借據，承諾廠商當選後會將發包上億元工程給廠商。

未料吳文忠順利當選後，還向工程得標廠商索取旁回扣至少827萬元。檢調也查出，連鄉公所職員也收受不少廠商回扣，甚至還接受喝花酒招待。檢方上午將吳文忠起訴並求處重量刑。

(中時電子報)