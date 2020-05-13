國中會考將於16、17日舉行，全國試務會要求考生入考場時應戴口罩，但因為最近天氣越來越熱，加上台灣地區已連續31天為新增本土確診病例，因此今天中央流行疫情指揮中心記者會上有媒體詢問這方面要求是否可解禁？對此指揮官陳時中表示，雖然疫情看起還比較穩固，但會考和平常上課時教室又不一樣，教室內都是特定的人，會考內很多是不特定的人，所以目前沒有決定要放寬。

(中時 )