國中會考是否戴口罩？指揮中心：沒有放寬打算 14:482020/05/13 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國中教育會考將於周末登場，備用試場待命。（蔡依珍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國中會考將於16、17日舉行，全國試務會要求考生入考場時應戴口罩，但因為最近天氣越來越熱，加上台灣地區已連續31天為新增本土確診病例，因此今天中央流行疫情指揮中心記者會上有媒體詢問這方面要求是否可解禁？對此指揮官陳時中表示，雖然疫情看起還比較穩固，但會考和平常上課時教室又不一樣，教室內都是特定的人，會考內很多是不特定的人，所以目前沒有決定要放寬。 (中時 ) #國中會考 #戴口罩 #放寬 #會考 #教室 也許您會感興趣 推薦閱讀 出院嚴格自主管理 戴口罩勿共食 04:102020/05/09 生活新聞 醫師建議 運動不宜戴口罩 00:482020/05/09 台北基宜花 戴口罩運動有風險 04:102020/05/10 時論廣場 疫情「＋0」不鬆懈！中市派出所長突檢夜店霸氣：抓沒戴口罩的 11:032020/05/10 社會 嗆陳時中沒稽查過酒店 柯P酸：戴口罩怎喝酒？ 15:182020/05/11 政治 天氣悶熱戴不住…口罩令能解除？陳時中回應 17:492020/05/11 生活 戴口罩喝酒 酒店復業陷兩難 04:102020/05/12 生活新聞 銅鑼鄉長補選 投開票要戴口罩 04:102020/05/12 地方新聞 國中會考停車需求增 新北市開放17處考場周邊供臨停 12:582020/05/12 生活 疫情趨緩 嘉縣學校機關解禁不強制戴口罩 16:502020/05/12 生活 生活熱門新聞 顏清標驚傳肝腫瘤 高雄長庚證實進行活體換肝手術中 - 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 爽拿10萬紓困...男存款曝光 網罵爆：真的貪 - 生活 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 黃蜂周日最接近 專家：這兩個地方影響大 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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