澎湖縣、嘉義縣日前接連宣布解禁，分別針對酒店、舞廳重啟以及國中小可不戴口罩，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，地方政府可自行視疫情逐漸鬆綁相關規範，但還是要依照指揮中心所提供的指引進行，還是要維持好社交距離，人潮壅擠處來是要戴口罩。

(中時 )