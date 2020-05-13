澎湖、嘉義縣口罩解禁 陳時中：地方可視疫情鬆綁 14:482020/05/13 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澎湖、嘉義縣口罩解禁 陳時中：地方可視疫情鬆綁。(示意圖/資料照 廖素慧攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澎湖縣、嘉義縣日前接連宣布解禁，分別針對酒店、舞廳重啟以及國中小可不戴口罩，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，地方政府可自行視疫情逐漸鬆綁相關規範，但還是要依照指揮中心所提供的指引進行，還是要維持好社交距離，人潮壅擠處來是要戴口罩。 (中時 ) #嘉義縣 #鬆綁 #疫情 #解禁 #陳時中 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳時中林佳龍去留 尊重院長決定 04:102020/05/09 政治要聞 新冠疫情 顛覆購屋決策 04:102020/05/09 財經焦點 地方政府不贊同八大行業解禁 陳時中回應了 15:062020/05/09 生活 日本的口罩經濟學 04:102020/05/10 專題周報 阻絕於境外 境內就可鬆綁 04:102020/05/12 生活新聞 台股衝破萬一 顧立雄解讀上樓梯 04:102020/05/12 政治要聞 歐盟經濟嚴峻 04:102020/05/13 論壇廣場 NB需求熱 樺晟後市可期 04:102020/05/13 產業．科技 大中華基金 近一月強彈 04:102020/05/13 投資理財 指揮中心：依國別評估縮短商務人士居檢天數 12:372020/05/13 政治 生活熱門新聞 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 顏清標驚傳肝腫瘤 高雄長庚證實進行活體換肝手術中 - 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 顏清標肝腫瘤開刀 專家曝5症狀恐是得肝癌 - 生活 顏清標爆換肝救命 醫揭關鍵原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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