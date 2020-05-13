臺灣大學風險社會與政策研究中心今(13)日公布能源轉型民調結果，為了推動企業採用綠色能源意願和減碳，有近6成支持肺炎疫情紓困方案增加能源轉型要求，也有近6成民眾同意支付較高電費來支持再生能源。

因應新冠肺炎疫情，政府向企業提出許多紓困方案，本次民調有效樣本1087份中，59.8％受訪者支持肺炎疫情紓困方案增加能源轉型做法，政府應仿效國際做法，提供給大型碳排放源的紓困方案需納入減碳要求，讓企業度過難關之際，亦可提升綠色競爭力。

臺大風險中心博士後研究員卞中佩表示表示，對於2025年再生能源發電比例超過20％的政策，有78.5％的民眾支持，整體而言，民眾對臺灣能源轉型政策的評價提升與2018年相比，民眾認為能源轉型較為公平也較有計畫性。

台大風險中心博士後研究員趙家緯指出，能源價格在過往4年連續4次凍漲，平均電價已低售電成本，不利減煤也不利推動綠能，經濟部預估2025年電價落在3.08至3.39元，據統計有59.8％的受訪者支付較高的電價來支持再生能源，其中願意調高電價至3.1元以上的民眾達到35％，為了改善空污和降低碳排放量，民眾支持提升電價，政府更擺脫低能源價格才能帶動經濟成長的褐色經濟思維，真實反映電力系統的外部成本。

因應綠色經濟發展，逾87.9％民眾支持對高排碳企業依碳排量收取稅費，40.7％民眾支持投入輔導產業轉型、降低環境污染，有34.4％支持增加節能與再生能源的投資。

臺大風險中心總計畫主持人周桂田說，政府應盡速確立國家級氣候與能源轉型行動藍圖，組成氣候行動內閣並且於行政院層級設立「氣候會報」，召開氣候公民會議，訂定更上位的「氣候變法」以此超前部署，奠定臺灣未來三十年的發展基石。

(中時 )