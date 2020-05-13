開放酒店責任在地方...苦苓批不負責任 陳時中反擊了 14:492020/05/13 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心將開放酒店、舞廳的責任推卸給地方，遭知名作家苦苓痛批不負責任，呼籲中央應該要有擔當，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在不是在比擔當的時候，每個單位有各自的權責，把該做的事情做好就好。 (中時 ) #開放 #苦苓 #不負責任 #酒店 #責任 也許您會感興趣 推薦閱讀 南市率先開放校園 中市16日跟進 04:102020/05/11 政治要聞 搭高鐵住晶華集團各飯店 大人購票7折、孩童免費 11:142020/05/11 旅遊 酒店女公關吹氣加「靈舌塞洞」 業務男耳膜炸了 11:192020/05/11 社會 酒店復業？柯指中央不負責任 侯友宜：完全能體會柯 13:172020/05/11 政治 康健人壽守護單親媽媽 彈性預算享多重健康保障 14:362020/05/11 財經 紓困之亂 陳時中：已與侯友宜通電話 感謝承擔責任 14:282020/05/11 生活 嗆陳時中沒稽查過酒店 柯P酸：戴口罩怎喝酒？ 15:182020/05/11 政治 台中林酒店 粽禮盒登場 04:102020/05/12 產業特刊 我們賺艱苦錢 也很愛惜生命！KTV開門照唱 酒店業幹轟雙標 04:102020/05/13 社會新聞 嗆假道學 擬串聯520桃市府抗議 04:102020/05/13 社會新聞 生活熱門新聞 顏清標驚傳肝腫瘤 高雄長庚證實進行活體換肝手術中 - 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 爽拿10萬紓困...男存款曝光 網罵爆：真的貪 - 生活 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 黃蜂周日最接近 專家：這兩個地方影響大 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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