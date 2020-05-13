指揮中心將開放酒店、舞廳的責任推卸給地方，遭知名作家苦苓痛批不負責任，呼籲中央應該要有擔當，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在不是在比擔當的時候，每個單位有各自的權責，把該做的事情做好就好。

(中時 )