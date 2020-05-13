中央流行疫情指揮中心今（13）召開例行記者會，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中分享收到一對姊妹的禮物與卡片，是一對醫師、護士的撲滿，他也笑著說，現在小朋友可以出去玩了！

陳時中表示，疫情這段期間收到很多禮物，今天也特別跟大家分享一份禮物。他拿出一對撲滿，說這是來自一對姐妹的愛心，卡片上寫著，因為疫情不能出去玩，覺得很痛苦，也看到阿中部長每天都在電視上，為了防疫而努力，覺得很感動，而這一對撲滿是爺爺奶奶給他們存下零用錢的，希望能送給部長。

陳時中笑說，看到童言童語，想到台灣最美的風景果然就是人，大家寄了很多東西過來，「真的不要寄過來了，不是拒絕心意，而是真的不用，希望大家能一起配合防疫新生活」。

陳時中也說，兩個撲滿裡面的錢，已經由會計取出，會退回去，「看到這樣的心意很感動」，而他覺得撲滿真的很可愛，會把他們放在書桌前一週、再寄回去，希望小朋友繼續存錢。他更打趣的說，不是要他們存滿再寄來，而是要維持儲蓄的好習慣。

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