公視新戲《大債時代》13日舉行開鏡儀式暨卡司發佈記者會，包括演員李霈瑜（大霈）、張書豪、林柏宏、黃瀞怡（小薰）、陳昊森及公共電視節目部經理於蓓華、製作人方夢貞、導演廖士涵等出席，這回大霈、張書豪、林柏宏穿上高中制服，大霈開心說「有種很young的感覺」，林柏宏被讚是「高中生專業戶」，他則表示先前為戲留鬍子，現在要拍高中生戲一次把鬍子剃掉，自認「滿有說服力的」。

張書豪（左起）、李霈瑜(大霈)、林柏宏在公視《大債時代》劇中為高中死黨。（粘耿豪攝）

穿上師大附中制服，林柏宏開心說「終於可以演，之前想念但沒考上」，劇中飾演努力創業的上班族⼤器，身材和先前拍攝消防職人劇《火神的眼淚》中精壯消防員不同，為新戲一度瘦7公斤，也爆料開拍前兩天得知、導演臨時加了在公廁洗澡戲，「⼤器是可以四海為家的人，到處漂流，大丈夫能屈能伸的感覺」。

公視《大債時代》開鏡儀式暨卡司發佈記者會，李霈瑜(大霈)、陳昊森在職場中飾演前後輩。（粘耿豪攝）

黃瀞怡(小薰)和張書豪在公視《大債時代》中飾演夫妻檔。（粘耿豪攝）

李霈瑜(大霈)和林柏宏在公視《大債時代》有不少精彩戲。（粘耿豪攝）

談到還債經驗，林柏宏坦言自己有就學貸款，出道開始賺錢後有幫家裡還債、負責家中經濟，大學畢業10年內還清百萬元負債，笑說還完當下「真的很開心，很舒暢」，因此在看劇本時非常有感觸。

大霈則透露家裡經濟曾大好大落，大學時就開始當模特兒、視鏡拍廣告賺錢，努力打工自行負擔學費、生活費等，雖沒有背債經驗，但生活壓力也讓她學會理財，因此把心情投入到劇本中，「咬緊牙根兼差，動力就是為了家，認份忙碌奔波，跟以前的自己非常雷同。」

公視《大債時代》開鏡儀式暨卡司發佈記者會。（粘耿豪攝）

《大債時代》劇情描述詠晴（大霈 飾）、⼤器（林柏宏 飾）、阿良（張書豪 飾）三⼈是⾼中衝刺班死黨，曾互相約定長大後要達成夢想、實現自己的理想人生，卻沒想到成年後出社會多年再聚首，竟是阿良的葬禮。 阿良自殺主因疑似與債務壓力有關，兩人欲協助阿良遺孀純珊（小薰 飾）處理債務，但其實他們也正面臨自身難保的財務窘境；在這個一出生人人就背負大債的年代，該如何從各種生活壓⼒中找到活下去的勇氣？

(中時 )