交通部規劃防疫旅遊，外界好奇何時推出，交通部長林佳龍表示，觀光局已有規劃幾個方案，一方面是跟全國旅行公會合作組團踩線，再來是觀光局轄下各國家風景區管理處與旅行社推廣優質旅程。他說，第一波踩線團預計5月底、6月初出團。

林佳龍指出，防疫旅遊一定會遵守中央流行疫情指揮中心的防疫指引，例如保持社交距離、量體溫、戴口罩等，推出前也會請益情指揮中心幫忙確認能達到效果。

林佳龍說，現在是對於觀光業人才培訓的好機會，防疫旅遊也能透過導遊、領隊與觀光產業相關的人員，替產業體檢，防疫旅遊預計5月底、6月初會有第一波踩線團。

至於雙鐵解禁，林佳龍表示，假日人潮還是多，戴口罩的規定還是要持續一點時間，到何時完全解禁，要配合疫情指揮中心規定。而自由座可能提早開放，或是乘客購票時，配對位置可以比較放寬。

疫情指揮中心指揮官陳時中則強調，民眾在國旅時若細細品味，會發現台灣並不輸國外。

(中時 )