研調機構TrendForce表示，DRAM進入漲價周期，惟疫情影響出貨，導致第一季全球DRAM產值季減4.6%；整體市況由價跌量增，轉為價漲量縮，不過第二季將會價量齊揚，DRAM整體產值季增將超過兩成。

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查，第一季DRAM供應商庫存去化得宜，季末的庫存水位與年初相比已經顯著下降，降價求售壓力不再，整體DRAM均價季增在0-5%。

然因新冠肺炎疫情，各國祭出封城鎖國政策，導致物流受阻，DRAM的位元出貨也受到影響，因此第一季DRAM整體產值季減4.6%，達148億美元。

台廠今年重心皆為先進製程的研發與轉換。南亞科(2408)第一季出貨雙位數成長，帶動營收季增近10%，加上研發費用的控制，營業利益率由上一季的11%升至12.7%。

展望第二季，在均價上揚的挹注下，TrendForce預期南亞科獲利能力將持續進步。華邦電(2344)第一季量價大致持平，DRAM營收變化不大。力晶科技第一季仍以影像感測器需求較為強勁，排擠DRAM產能，因此營收小幅下滑3%。

儘管營收表現分歧，但台廠今年重心都在下一代製程的研發，如南亞科宣布不使用美光授權後專注於1A/1B奈米，華邦電持續提升25奈米新製程的良率和產品多樣性，力晶則專攻25奈米DDR4產品的穩定度與相容性。

TrendForce指出，第一季受阻的出貨將遞延至第二季，因此在DRAM均價上漲幅度擴大且出貨量同時提升下，預測第二季DRAM整體產值將季增超過兩成，三大廠營收與獲利能力將持續成長。

第一季DRAM均價小漲，帶動原廠第一季獲利能力提升。雖因疫情導致出貨受阻、價漲量縮下，三大DRAM原廠第一季營收均小跌，三星季減約3%、SK海力士季減約4%，美光季減約11%。市占方面，三星約44.1%、SK海力士為29.3%，美光為20.8%。

今年三大原廠產能規劃保守，資本支出續降。整體而言，三大原廠先進製程的開發與導入雖有遞延，但大致順利，今年整體DRAM產能沒有明顯成長，供給位元成長主要來自於1Y與1Z奈米等先進製程的轉進，並非實質投片增加。

TrendForce指出，三星持續將部分產能(Line13)由DRAM轉向影像感測器(CMOS image sensor)，不過平澤二廠預計下半年投入DRAM生產，彌補Line13的投片下滑，同時提高1Z製程的比重。

整體而言，考量疫情對需求面的衝擊，三星審慎規劃產出，2020年產能增加幅度不高。SK海力士持續將M10廠的DRAM投片轉向影像感測器，並增加M14的產出，另將於下半年小幅提高無錫廠的產能，但全年的整體產能增加幅度不高。

美光的投片與產能與去年相較則是沒有太大改變，今年資本支出將著重1Z製程的量產與產出提升，目前正值OEM積極驗證階段，很快就能導入實際量產。

(時報資訊)