案197雖然年僅40多歲、無慢性病史，卻因呼吸窘迫而緊急接受葉克膜治療長達將近一個月，最後血氧雖有好轉，卻因使用葉克膜併發敗血性休克、多重器官衰竭，最後不幸於5/10過世。

專家諮詢小組召集人張上淳教授之前曾表示，在確診個案中共有兩名重症患者持續使用葉克膜將近1個月，其中一名就是案197，而另一名身分今天也曝光，令人意外的竟是一位70多歲的患者。

這位患者3月自國外返台後，因出現咳嗽發燒等症狀而進行篩檢，最後確診為新冠肺炎，後來出現呼吸衰竭之後，進行插管便轉至臺北榮總負壓隔離加護病房，隔日即因急性呼吸窘迫而接受葉克膜治療。

醫療團隊數月來戰戰兢兢，每天都會一起討論患者病情。（圖／臺北榮總提供）

照顧確診患者須穿著全套防護衣，圖為麻醉部醫師穿著防護裝，等待拔除氣管內管。（圖／臺北榮總提供）

北榮胸腔重症團隊為患者施作肺泡再擴張術，會同感染科、風濕免疫科等專家意見，給與抗生素及抗細胞激素治療。在醫療團隊共同協力照顧之下，病人順利脫離險境並已獲疾管署同意解除隔離，其間共使用葉克膜23.5天及呼吸器33.5天，目前正進行後續治療與復健，而且持續進步中，預計近期出院。

病患家屬在歷經數十日煎熬後，在母親節前夕終於能與患者相聚，家屬激動之餘，也對醫療團隊表示感謝與肯定。胸腔部陳育民主任表示，北榮配合政府防疫政策，收治疑似或確診之輕、重症患者，醫療團隊數月來戰戰兢兢、全力以赴，收治的重症病人能順利康復，讓醫療團隊的辛苦總算有了代價。不過，同樣都是使用葉克膜將近一個月，卻一生一死，也難免令人不勝唏噓！

(中時電子報)