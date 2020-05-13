英特爾台灣今日(13)舉辦「第10代Intel Core桌上型電腦處理器」線上記者會，正式在台推出地表最快電競處理器─第10代Intel Core桌上型電腦處理器。發表會邀請六家合作夥伴：宏碁(2353)(ACER)、華擎(3515)(ASRock)、華碩(2357)(ASUS)、技嘉(2376)(GIGABYTE)、聯想(Lenovo)與微星(2377)(MSI)，透過高階主管說明與各家最新桌上型電腦處理器產品展示，為PC市場注入嶄新動能！今天的線上記者會也是英特爾總部境外規模最大的第10代Intel Core桌上型電腦處理器發表活動。

發表會由英特爾業務暨行銷事業群副總裁汪佳慧為線上記者會揭開序幕，英特爾公司客戶運算事業群發言人李昆龍、英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群發言人余孝倫分享最新第10代Intel Core桌上型電腦處理器的特色與進階功能。

英特爾客戶運算事業群副總裁暨電競事業部總經理Frank Soqui亦特別越洋為台灣的線上記者會錄製一段影片，Soqui表示：「我對全新第10代Intel Core上型電腦處理器的推出感到無比欣喜，它是當今地表最快、專為遊戲打造的桌上型電腦處理器，將為電腦的效能與體驗帶來革命性的改變，讓玩家能掌握他們最在乎的真實遊戲體驗。」

第10代Intel Core桌上型電腦處理器，其中包括旗艦級i9-10900K處理器，為地表最快的電競處理器，最高時脈可達5.3GHz，具備開箱即用的Intel Thermal Velocity Boost功能，提供同級最佳連網能力、沉浸式娛樂效果和增強串流功能，為遊戲玩家帶來最極致的效能。

(時報資訊)