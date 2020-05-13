新型病毒變異出30多種病毒株 張上淳解釋 14:582020/05/13 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新型病毒變異出30多種病毒株 張上淳解釋 。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球新型冠狀病毒已變異出30多種病毒株，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，一直以看到都有病毒變異，台灣因為是各國帶來的病毒，也有各式變異。 至於之後是否會繼續演化，張上淳表示以國外情況來說持續傳播也可預期會持續變化，但以台灣來說，本土案例不再增加，就不會再看到變異。 (中時 ) #張上淳 #變異 #病毒變異 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣新冠死亡率低引國外關注 張上淳揭2大原因 14:432020/05/09 生活 台灣近2個潛伏期無病例 張上淳：社區已很安全 15:452020/05/09 生活 新冠肺炎疫情趨緩明顯 張上淳：台灣相當安全 18:562020/05/09 生活 全球最勇！牠硬了竟有300公分 10:082020/05/11 搜奇 夫妻同染疫 張上淳揭40歲男死亡關鍵 14:542020/05/11 生活 各國解封蠢蠢欲動 張上淳曝警訊 14:562020/05/11 生活 各國解封蠢蠢欲動 張上淳曝警訊 17:082020/05/11 生活 台中醫團隊找到新藥方 張上淳：有科學證據就放入指引 14:352020/05/12 生活 囚犯好想染疫！群聚狂吸「使用過口罩」…監獄激增30例確診 20:352020/05/12 國際 不老騎士迷途300公里 林口警助返台南家 10:532020/05/13 社會 生活熱門新聞 顏清標驚傳肝腫瘤 高雄長庚證實進行活體換肝手術中 - 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 爽拿10萬紓困...男存款曝光 網罵爆：真的貪 - 生活 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 黃蜂周日最接近 專家：這兩個地方影響大 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。