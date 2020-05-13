全球新型冠狀病毒已變異出30多種病毒株，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，一直以看到都有病毒變異，台灣因為是各國帶來的病毒，也有各式變異。

至於之後是否會繼續演化，張上淳表示以國外情況來說持續傳播也可預期會持續變化，但以台灣來說，本土案例不再增加，就不會再看到變異。

(中時 )