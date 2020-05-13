晶片大廠英特爾宣佈旗下全球投資機構英特爾資本（Intel Capital）向11家初創公司投資1.32億美元。這些公司涉及人工智慧、智慧駕駛和晶片集設計。11家公司分別是：Anodot、Astera Labs、Axonne、Hypersonix、江豐生物、Lilt、MemVerge、概倫電子、Retrace、博純材料、Xsight Labs。英特爾資本（Intel Capital）向11家初創公司投資1.32億美元。

其中就有3家大陸公司，江豐生物來自大陸浙江，是一家開發數字病理系統的生物科技公司。其病理學掃瞄儀利用數字能力和連接性改進了傳統顯微鏡。概倫電子來自大陸山東，一家電子設計自動化(EDA)公司，提供先進的器件建模和快速電路仿真解決方案。博純材料來自大陸福建，一家為半導體製造工廠提供高純度特種氣體和材料的供應商，其擁有坐落於福建泉州的最大的鍺烷生產基地之一。

英特爾資本稱，這些公司在人工智慧、自動駕駛計算、晶片設計等領域為市場帶來了突破性的創新，而英特爾近期的每一個投資項目都在拓展人工智慧、數據分析、自主系統、半導體創新等領域的邊界。

英特爾在人工智慧和機器學習領域的佈局和雄心顯而易見。英特爾資本在官網上表示，公司在2019年，投資了36家新公司，投資金額為4.66億美元（其中，有35筆是後續投資），並有22次成功退出，資本退出率達到72%。 到2020年，英特爾資本有望向專門從事AI的初創公司投資大約3億美元至5億美元左右金額，其中會側重於邊緣智慧設備和網絡轉型。

在去年下半年的財報電話會議上，英特爾執行長鮑勃·斯旺（Bob Swan）表示，該公司在2019年的AI收入為38億美元，他預計到2024年市場機會將達到250億美元。為了保持競爭力和增長，英特爾還最近收購了Habana Labs ，一家以色列針對雲數據中心的可編程AI和機器學習加速器公司，以及Moovit，一家自動駕駛創業公司，據外媒稱，這筆交易可能對英特爾子公司Mobileye的機器人出租車服務計劃至關重要。

英特爾資本是與Alphabet（Google）、SaleForce並列的全球最活躍三大風投機構之一，1991年成立，自1991年以來，在全球57個國家和地區進行投資，總額超過126億美元。在英特爾資本投資的1560家公司中，677家投資組合公司公開上市或被其他公司收購。1998年開始在大陸投資，至今投資了140多家大陸技術公司，總額超過21億美元。

(中時電子報)