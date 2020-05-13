日前南韓等國家的新冠肺炎確診者增加速度趨緩，因此其政府便陸續鬆綁管制措施，不料鬆綁後馬上疫情又加劇。因此今天中央流行疫情指揮中心記者會上，有媒體詢問指揮官陳時中有無掌握各國解封後遇到的困境並擬定因應措施？對此陳時中回稱，所以在國內，政府呼籲國人要守好個人防線(戴口罩、保持社交距離)。

陳時中坦言，各國解封後都遇到困難，看到了很多國家的例子，可能他們社區內潛藏患者的比率較高，解封快了些。所以我們國內強調要施行防疫新生活，守好個人防線，才能把可以避免的風險降到最低，未來政府會持續力行防疫新生或並監控社區，至於是要持續放鬆管制還是收回，須看疫期變化，但指揮中心目前對於台灣疫情發展有信心。

此外媒體提問時還問到，如今台灣民眾缺防新冠肺炎抗體，台灣要如何讓部份人先有抗體，才不會在未來各國解封後全球萬一又出現第二波疫情時，造成台灣更嚴重感染？不過這方面陳時中並未予以回應。

(中時 )