中鋼公司109年股東會紀念品(鯨彩都繪抗菌鋼杯)兌換方式，為配合中央流行疫情指揮中心防疫措施及主管機關發布之股東會防疫指引，以減少股東排隊領取紀念品造成感染新冠肺炎(COVID-19)風險為主要考量，取消往例由證券公司以受託代理方式發放紀念品，並新增股東可藉由超過5,700家7-ELEVEN門市登記/領取紀念品之選項，以有效分散兌領人潮避免群聚。

中鋼表示，這次股東會紀念品發放方式如下：

1.持股滿5,000股以上之股東：可於109.05.25(一)~109.06.01(一)徵求期間至開會通知書所列之徵求地點交付委託書予徵求業者以兌領紀念品。

2.持股滿1,000股以上且未交付委託書予徵求業者之股東：可於7-ELEVEN門市登記領取紀念品，領取方式參考口罩預購模式，採「先預訂、再領取」兩段式，預訂期間為109.06.05(五)~109.06.08(一)共計四天，股東可就近至7-ELEVEN門市ibon生活便利站進行預訂登記，並於領取期間109.06.11(四)~109.06.15(一)共計五天，持中鋼公司109年股東會開會通知書正本第二聯(背面為第五聯)，至原先預訂登記的門市ibon生活便利站列印領取單後，於櫃檯兌領紀念品(預訂及領取流程詳載於中鋼公司109年股東會開會通知書)，未於前述預訂期間內登記之股東，將無法於領取期間領取紀念品。

3. 未於徵求期間交付委託書予徵求業者且未於7-ELEVEN門市取貨期間兌領紀念品的股東，以及持股未滿1,000股的股東：可於109.05.20(三)~109.06.16(二)電子投票期間，透過電子投票方式(完成電子投票作業者，可持身分證明文件於109.6.22~109.6.24上班時間至指定地點領取)或於股東會當天親自出席股東會領取紀念品。

4.每位股東限領壹份紀念品，股東如已將委託書交付徵求地點，或已於7-ELEVEN門市領取紀念品，即使已完成電子投票，將無法再領取紀念品。

(工商 )