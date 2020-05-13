和台灣美食代表劃上等號的珍珠奶茶，再度蹦出新花樣！ 在日本以半熟起司塔聞名的「PABLO」，這次和茶飲品牌「春水堂」聯名，將珍珠奶茶包入餡成為，新推出的極品甜點「珍珠奶茶起司」，有著清新茶香混合濃醇奶香，再加上台灣獨有的Q彈珍珠，讓珍奶控搶著嘗鮮。
首次以PABLO經典招牌主打的「現烤半熟起司塔」為基底，與台灣在地茶飲領導品牌「春水堂」聯名推出「珍珠奶茶起司塔」，先以獨家配方和手工拌攪技術現烤現做，獨家研發「半熟」烘焙熟度，讓內餡濃而不膩、香滑順口，精心挑選的奶油起士和蛋白，精緻蓬鬆的內餡，巧搭春水堂店舖使用的頂級烏瓦紅茶及好命珍珠，意外合拍！
而春水堂店舖使用的「頂級烏瓦紅茶」獨特果香尾韻和精緻起司內餡取得完美的平衡、濃而不膩；再加上全程低溫製作、不含添加物，用樹薯粉做成一粒一粒的「好命珍珠」，每日現煮讓每顆珍珠新鮮又彈牙。珍珠甜度來源選用三十多年經驗的製糖匠人監製的「黃金蔗糖」，除讓珍珠顯出自然的甘甜外，也帶出茶感更加飽滿醇厚；豐富的塔皮、內餡、珍珠口感在嘴裡形成三重奏，絕對稱得上是吃的珍珠奶茶聖品。
(中時電子報)
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