現階段口罩寄送給海外親屬，仍限制每2個月最多寄（收）30片，是否可望隨著口罩產能提升與疫情趨緩而開放寄送60片？疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前還沒有討論到這項放寬，但未來會朝整體更開放出口的路思考，未來的限制都會更少。

(中時 )