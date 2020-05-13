口罩寄送國外更開放？陳時中：未來整體更放寬 15:052020/05/13 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 口罩寄送國外更開放？陳時中：未來整體更放寬。(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現階段口罩寄送給海外親屬，仍限制每2個月最多寄（收）30片，是否可望隨著口罩產能提升與疫情趨緩而開放寄送60片？疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前還沒有討論到這項放寬，但未來會朝整體更開放出口的路思考，未來的限制都會更少。 (中時 ) #開放 #未來 #口罩 #陳時中 #整體 也許您會感興趣 推薦閱讀 醫師建議 運動不宜戴口罩 00:482020/05/09 台北基宜花 男佯口罩工廠老闆 詐台商逾800萬 04:102020/05/09 社會新聞 戴口罩運動有風險 04:102020/05/10 時論廣場 幼幼平面口罩 18日開始預購 14:122020/05/10 生活 防疫品狂出包 陸嚴管出口 04:102020/05/11 全球財經 訂金不保 比亞迪口罩出口陷困境 04:102020/05/11 全球財經 疫情緩和 口罩更是護台利器 04:102020/05/11 政治要聞 寄贈口罩額度及親等 應放寬 04:102020/05/11 生活新聞 「維明輪」船員發燒 陽明：早已兩度供應船上防護性口罩 20:532020/05/11 財經 疫情趨緩 嘉縣學校機關解禁不強制戴口罩 16:502020/05/12 生活 生活熱門新聞 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 顏清標驚傳肝腫瘤 高雄長庚證實進行活體換肝手術中 - 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 顏清標肝腫瘤開刀 專家曝5症狀恐是得肝癌 - 生活 顏清標爆換肝救命 醫揭關鍵原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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