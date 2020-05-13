探針卡及LED設備廠旺矽（6223）受惠各類測試介面訂單需求強勁，2020年首季淡季營運續強，歸屬母公司稅後淨利1.43億元、改寫同期次高，每股盈餘1.8元，4月營收續「雙升」創5.2億元同期新高，法人看好第二季營運成長動能續強。

旺矽受台股股災拖累，3月23日股價下探43元的近7年半低點，隨後呈現觸底彈升攻勢，今（13）日開高後放量勁揚，早盤一度飆升8.79％至81.7元，創1月中以來近4月高點，終場上漲4.26％、收於78.3元，自3月中下探低檔迄今，2個月來漲幅已高達77％。

旺矽2020年首季合併營收13.6億元，季減10.42％、年增10.67％，改寫同期新高。毛利率41.57％，低於去年第四季43.31％、優於去年同期39.57％，為近3年同期高點，營益率12.51％則創4年高點。

在本業獲利轉強、業外轉盈挹注下，旺矽2020年首季歸屬母公司稅後淨利1.43億元，僅季減3.22％、年增達56.25％，為僅次於2011年的同期次高。每股盈餘（EPS）1.8元，低於去年第四季1.86元、優於去年同期1.15元。

旺矽2020年4月自結合併營收5.2億元，較3月5.12億元成長1.57％、較去年同期4.06億元成長達27.91％，改寫同期新高。累計1～4月合併營收18.81億元，較去年同期16.36億元成長14.96％，續創同期新高。

旺矽營運成長動能自2018年起逐步復甦，2019年雖受中美貿易戰影響，營運績效仍持續好轉，合併營收創55.15億元新高，年增2.39％，歸屬母公司稅後淨利4.28億元，年增達28.04％，每股盈餘5.36元，雙創近3年高點。董事會擬配息2.5元，金額亦為近3年高點。

法人表示，旺矽受惠OLED面板驅動IC、繪圖晶片等測試介面需求強勁，首季營運表現持穩高檔，表現優於預期。由於新冠肺炎疫情帶動伺服器、筆電、平板、網通設備等出貨需求，在相關晶片測試介面訂單優於預期下，旺矽第二季營運成長動能持續看旺。

(時報資訊)