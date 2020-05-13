力旺(3529)第一季財報亮眼，獲利寫下歷史第三高，每股獲利2.38元，看好第二季起年成長率會開始加速，新冠肺炎疫情對營運影響有限，董事長徐清祥認為，力旺將進入下一個階段的成長。

力旺第一季營收4.15億元，季增14.8%、年增5.2%，營業淨利1.93億，稅前淨利2.02億元，本期淨利1.76億元，較去年同期略減0.22%，每股基本盈餘2.38元，寫下歷史第三高。

董事長徐清祥表示，力旺第一季營收、權利金均創下歷史新高，8奈米製程占比64.1%，季增15%、年增3.3%，12奈米占比64.1%，季成長50.4%、年成長13.7%。

力旺現階段產品設計定案陸續進入量產，下一個成長動能將來自安全ID，也導入IoT(物聯網)和AI(人工智慧)，預計在新客戶、應用下，進入量產的權利金可以減緩疫情衝擊。

力旺看好第二季年成長率會開始加速，下半年隨著新應用進入量產，成長動能延續到明年，力旺也在新製程平台帶動下，授權金將持續成長，尤其是NeoFuse、NeoBit，也已經打入韓國三星OLED供應鏈。

面對疫情，總經理沈士傑說，力旺是研發公司，不需要購買原材料、設備，故業務風險較低，而且全體員工都在台灣，故本次疫情並未和營運造成直接影響。

(時報資訊)