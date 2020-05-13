南韓LG化學於周三表示，已派出8人的代表團前往印度，調查化工廠毒氣外洩事件，該事件造成11人喪命，800餘人送醫治療。8人代表團也將與印度官員會面。

該事件發生於印度東岸城市Visakhapatnam的14公里外地區，LG化學旗下的LG Polymer一處工廠。LG Polymer發言人指出，存放在工廠的1.3萬噸苯乙烯將運往南韓LG化學的苯乙烯工廠。

(時報資訊)