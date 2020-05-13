《國際產業》LG化學派代表團前往印度 調查毒氣外洩事件 15:062020/05/13 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓LG化學於周三表示，已派出8人的代表團前往印度，調查化工廠毒氣外洩事件，該事件造成11人喪命，800餘人送醫治療。8人代表團也將與印度官員會面。 該事件發生於印度東岸城市Visakhapatnam的14公里外地區，LG化學旗下的LG Polymer一處工廠。LG Polymer發言人指出，存放在工廠的1.3萬噸苯乙烯將運往南韓LG化學的苯乙烯工廠。 (時報資訊) #LG #化學 #代表團 #調查 #毒氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 《Pokémon GO》布魯限定調查5／9登場 超過50個課題等你挑戰 06:362020/05/09 科技 重點產業徵才 將釋出1.5萬職缺 04:102020/05/09 社會新聞 特教師遭控不適任 教育局不包庇 04:102020/05/09 地方新聞 陸駐德大使：陸方願接受確定新冠病毒來源的獨立調查 10:112020/05/09 兩岸 石門水庫驚傳槍聲 男子死在車內 10:532020/05/09 社會 辛苦撫養2身障弟 防疫化學兵淚謝母親 14:332020/05/09 政治 日民眾對安倍因應疫情評價全球最低 21:292020/05/11 國際 陸台聯會長 與廈大討論ECFA 04:102020/05/12 焦點新聞 澳洲緊咬疫情調查 中擬報復 對澳大麥課稅 04:102020/05/12 全球財經 大馬前球王李宗偉 變身成為東奧代表團長 15:202020/05/12 體育 財經熱門新聞 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 高盛：下一個像石油一樣崩盤產業 恐是畜牧業 - 財經 豪門女婿爆「曖昧美女主管」總座夢GG 金寶駙馬爺說話了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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