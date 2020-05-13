為防止新冠肺炎疫情擴散而實施的封鎖措施開始造成衝擊，英國第一季國內生產毛額（GDP）初值較前一季萎縮2%。

此外，數據顯示英國3月GDP較2月大跌5.8%，創下歷史最大跌幅，但跌幅小於市場預估的月減8.0%。3月服務產出月減6.2%，工業產出月跌4.2%，製造業產出月跌4.6%，營建產出月跌5.9%。

此前英國首相強生（Boris Johnson）宣布自3月23日起實施全境封鎖措施，以遏阻新冠狀病毒快速擴散。目前英國的確診人數超過 22萬7,000人。隨著疫情度過高峰，強生本周已發布未來幾個月分階段放寬封鎖措施的計畫。

英國央行上周表示，英國第二季GDP估將暴跌25%，將拖累全年GDP下跌14%，創下自1706年來最嚴重的經濟衰退。但該央行亦表示，隨著保持社交距離措施的鬆綁，GDP衰退只是暫時現象，並將伴隨著快速的復甦。

(時報資訊)