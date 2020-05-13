美國總統川普亟欲重啟經濟，但聯準會官員警告，若太快開放經濟，恐怕引爆第二波新冠肺炎感染潮。CNBC財經節目主持人Jim Cramer則認為，美國的時間不多了，在沒有其他的選擇下，只能重啟經濟阻止衰退。

CNBC報導，Jim Cramer表示，在理想的情況下，在美國政府大幅提高測試及追蹤疫情的能力前，我們將保持現狀暫停經濟活動。但如果聯邦政府沒有採取更多積極的措施，我們可能別無選擇，只能重啟經濟，避免經濟陷入蕭條。

Jim Cramer說，他押注經濟將呈現U型復甦，但這取決於聯邦政府指導安全重啟經濟的方向。美國眾議院民主黨周二公布一項3兆美元的新紓困方案，用於擴大病毒檢測，並提供各州及地方政府資金，但該法案可能會受到參議院阻擋。

Jim Cramer認為，紓困方案如果推遲，將使美國陷入更深的麻煩，進而引爆全美債務違約潮，傷害金融機構。

(中時電子報)