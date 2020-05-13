東森戲劇《姊妹們 追吧》現正熱播中，林育品（阿喜）今晚將驚喜現身，客串女神及小三，為柯淑勤和洪都拉斯婚姻帶來危機，此外坤達和張允曦（小8）不為人知的傷痛過去，也隨著劇情推移被一一揭開。

在12日播出劇情中小8因被前夫欺騙流落街頭，絕望的她毫無生存意志，想帶女兒到海邊結束生命。但載她的司機屈中恆察覺不對勁，跟她在海邊掏心交談後，引發她痛哭一場後決心重新面對。

《姊妹們 追吧》屈中恆察覺張允曦(小8)企圖尋死。（東森提供）

《姊妹們 追吧》時隔二十年，屈中恆客串再演計程車司機。（東森提供）

屈中恆劇中友情客串，更時隔20年後，再度以電影《運轉手之戀》中的經典計程車司機身分回歸，引起網友熱議。屈中恆笑說「這次有很多跟《運轉手之戀》的呼應，不但也是計程車司機，在載客時又經歷了一段客人深刻的人生故事。連計程車都跟電影裡一樣叫做『阿弟』，製作充滿各種小巧思，讓我覺得很懷念。」。

《姊妹們 追吧》張允曦(小8)和吳以涵流落街頭。（東森提供）

過去小8和屈中恆曾在戲劇《蟹足》合作過，小8笑說「那是我入行以後的第一部戲，當時我跟屈哥拍得也是哭戲，沒想到十多年後又是哭戲，我們見面都哭個不停。」。這場戲兩人雖都面對大海，互訴心事卻從未對眼，情緒卻要更加飽滿，連一旁的工作人員都跟著落淚。甚至拍攝哭戲時，海邊一直都是大風大雨，直到小8心境轉換樂觀面對後，立刻轉晴出太陽，讓他們都直呼不可思議。

《姊妹們 追吧》坤達目睹母親離世。（東森提供）

《姊妹們 追吧》坤達回憶過去傷心落淚。（東森提供）

13日播出劇情，坤達將對小8坦白過去，曾遭遇父親身前留下的龐大債務，還面臨媽媽在眼前離世的悲慘過去，讓他內心經歷多年創傷悲痛、至今仍走不出來。劇中坤達面臨母親離世，在醫院病床前崩潰痛哭，這場戲他從房門外的不敢面對、到走到床前的忍住悲傷卻只為見母親最後一面的崩潰，都要一氣呵成，雖整場戲只說了「媽」一個字，卻要飽含全部的情緒，連導演都直言這場戲不好詮釋，令他印象深刻。東森電視九點檔大戲《姊妹們 追吧》，每週一到週五晚間九點，於東森戲劇40頻道播出。

(中時 )