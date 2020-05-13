新冠肺炎肆虐全球，由於先前有白宮官員染疫，因此美國總統川普已下令白宮職員必須戴上口罩，他也於12日記者會上證實此事。而從外媒拍攝照片中可以看到，許多官員帶上的口罩上面都印有「Made in Taiwan」的字樣，包括白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）、白宮資深顧問庫許納（Jared Kushner）等人皆是配戴MIT口罩。

（圖／達志／路透社）

台灣面對新冠肺炎的防疫成績受到國際關注，而「口罩國家隊」更是創造奇蹟，還捐贈口罩給疫情嚴峻的歐美國家及我國友邦，美國也接受了台灣所捐贈的首批200萬片口罩，且美國白宮國安會還在推特發文向台灣表達感謝。

由於美國白宮出現2名確診者，美國總統川普於當地時間週一下令進出白宮西廂辦公室的所有人員，在公共場合或複合型場域都須戴上口罩，除非是坐在自己的辦公桌，川普也於12日於記者會上證實此事。

從外媒所拍攝的照片可以看到，白宮官員都戴上口罩防疫，仔細一看許端官員所戴的口罩上都印有「Made in Taiwan」的字樣，白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）、白宮資深顧問庫許納（Jared Kushner）等人口罩左下角都清楚印著「Made in Taiwan」，據知情人士透露，這些官員所配戴的口罩，確實是台灣先前所捐贈。

（圖／翻攝經濟部臉書）

外交部發言人歐江安日前也指出，在新冠肺炎疫情於全球擴散之際，外交部與美方將持續在「台美防疫夥伴關係聯合聲明」攜手抗疫，我國也承諾每週提供美國10萬片醫療口罩，而美國則為我國保留30萬件防護衣的原料，共同抗疫。

而「MIT口罩」進入白宮，此事也受到許多外國媒體報導，讓國際注意到在這波全球防疫行動中，台灣製造的實力，此事歸功於經濟部長沈榮津以及促成「口罩國家隊」的台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲，他們也將於13日晚間8點登上美國在台協會 AIT臉書直播，和大家聊聊口罩產量的進化史以及疫情成為產業升級轉型的契機。

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(中時電子報)