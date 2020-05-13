受疫情影響，許多學校都暫停，因公費出國期限將至，是否可以延長？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，只要提出申請，教育部一律都會延長，提醒大家記得前往申請。

(中時 )

#申請 #延長 #學校 #暫停 #出國