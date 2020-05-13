公費生學校暫停 指揮中心：提出申請可延長出國期限 15:122020/05/13 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖/截自YT疾管署） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受疫情影響，許多學校都暫停，因公費出國期限將至，是否可以延長？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，只要提出申請，教育部一律都會延長，提醒大家記得前往申請。 (中時 ) #申請 #延長 #學校 #暫停 #出國 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫期被迫減班 建教生也要紓困 04:102020/05/09 生活新聞 危老申請＋都更 全年翻倍衝1,400案 04:102020/05/10 財經要聞 【疫情下旅遊3】出國退費糾紛爆量 上半年爭議金額破百億 13:352020/05/10 社會 解禁後何時敢出國？網揭唯一關鍵 20:292020/05/10 生活 陸暫停5＋1類防疫物資通過採購貿易方式出口 21:172020/05/10 財經 疫情趨緩 宜蘭酒廠停產酒精 04:102020/05/11 地方新聞 農民生活補貼簡化申辦 15日前匯款入戶 18:092020/05/11 財經 農漁民一萬紓困金申請首日 農會申請者為數不多 18:542020/05/11 生活 疑不爽被指為新冠病毒來源 陸暫停向澳洲4大屠宰場進口肉類 17:002020/05/12 國際 日本有難吃東西？網洗版留言2地雷：台灣好多了 21:192020/05/12 生活 生活熱門新聞 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 顏清標驚傳肝腫瘤 高雄長庚證實進行活體換肝手術中 - 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 顏清標肝腫瘤開刀 專家曝5症狀恐是得肝癌 - 生活 顏清標爆換肝救命 醫揭關鍵原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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