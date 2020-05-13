大迴龍7條公車，7月也能用桃園愛心敬老卡扣點搭乘。(陳雅倫提供／蔡依珍桃園傳真)

大迴龍7條公車，7月也能用桃園愛心敬老卡扣點搭乘。(陳雅倫提供／蔡依珍桃園傳真)

大迴龍7條公車，7月也能用桃園愛心敬老卡扣點搭乘。(陳雅倫提供／蔡依珍桃園傳真)

迴龍桃園市民有福了！議員牛煦庭和陳雅倫都為大迴龍、大坪頂地區居民請命，認為龜山和新北一線之隔，跨域聯營的公車卻不接受敬老愛心點數，桃園市長鄭文燦13日宣布，大迴龍地區七條公車路線7月1日就可以正式使用市民卡800點補助，大坪頂地區會持續努力。

牛煦庭和陳雅倫連2日在議會為龜山居民請命，直指桃園市民敬老愛心卡，每月補助社福點數800點，讓銀髮長輩扣點搭乘公車、捷運、愛心計程車等，但因龜山靠近新北市新莊區，公車路線多屬跨區營運，例如大迴龍、大坪頂地區的客運業者多為三重客運、大台北公車、國道客運等，屬於新北市甚至台北市的客運公司，800點數龜山民眾根本「看得到、用不到」。

牛煦庭和陳雅倫都希望交通局盡速盤點大迴龍、大坪頂地區的公車路線，並積極與雙北客運業者簽約合作，讓龜山區民眾也能受惠，持桃園市民卡扣點搭公車。

鄭文燦13日宣布，大迴龍地區現有的635、636、712、810、898、藍37、橘21共7條公車路線，已確定由桃園市政府出裝機費、三重客運負責測試及營運前規畫，7月1日就能正式上路，讓大迴龍地區居民搭乘三重客運，可以用市民卡800點補助搭乘，預估經費約60餘萬元。至於大坪頂地區生活圈，雖同樣連接雙北，但行經的公車路線有35條、較為複雜，將先就高使用率的公車路線研議分階段優先試辦。

(中時 )