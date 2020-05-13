受新冠肺炎疫情（COVID-19）的影響，第2屆中華企業射箭聯賽已2度順延。近期全台疫情趨緩，在完成防疫配套相關準備後，中華民國企業射箭聯盟今日舉辦開幕戰記者會，宣布聯賽的開賽時間將訂於16日於國立體育大學射箭場正式開幕。聯盟會長邱炳坤表示，各隊在防疫期間均密集準備，選手也都充滿鬥志，相信賽事絕對精彩可期！

中華奧會主席林鴻道說，台灣防疫真的是全世界第一，也才能在疫情嚴峻的情況下SBL與中華職棒能順利開打，企業射箭聯賽是國內最高水準的射箭賽事，提供了國手們一個最佳訓練以及提升競技實力的環境，希望選手們能好好把握。

體育署副署長王水文表示，國內疫情已逐漸趨緩，中華職棒以及企業射箭聯賽都開放觀眾入場，接下來將討論全中運、大運會和身心障礙運動會何時復辦。

邱炳坤強調，開幕戰將全面開放民眾進場觀賽，為確保選手與觀賽者的健康安全，當天將以最嚴謹確實的標準，力求將防疫工作做到滴水不漏。相關措施包括：所有人員以單一出入口管控人員進出、嚴格執行實名制入場，人員進場時須登記姓名、身分證字號及入場時間，此外在入場之前，也必需配合進行體溫測量及酒精消毒。

因為全球疫情影響，2020年國際賽事全面喊停，就連四年一度的奧運也首度延後一年舉行。企業聯賽是孕育國手最重要的搖籃，面對看不到盡頭的「空窗期」，聯賽開打提供了選手們持續且穩定累績自己的機會，全力備戰明年的東京奧運。

受邀出席記者會的中華隊射箭國手雷千瑩及鄧宇成在受訪時表示，雖然受到疫情影響，無法出國比賽，東京奧運也延期，但大家都沒有放棄，期許能藉由聯賽的磨礪，進而在明年東京奧運奪金！

(中時 )