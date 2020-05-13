行政院下午舉行紓困振興記者會，為協助受疫情影響之勞工度過生活難關，自4月30日起開辦「勞工紓困貸款」，截至5月12日止累積申請件數達547,381件，超過原預定之50萬個名額，反應熱烈。為擴大照顧受疫情影響之勞工，行政院決定再增加50萬個申貸名額。

勞動部表示，「勞工紓困貸款」是由銀行提供自有資金，財團法人中小企業信用保證基金提供10成信用保證，勞動部補貼第1年貸款利息，原訂50萬個貸款名額。勞動部進一步說明，年滿20歲本國籍勞工受疫情影響生活，可申請貸款，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845％。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

勞動部表示，為使勞工能迅速獲得貸款，參加勞工保險者，申請貸款時不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險者，可檢附相關工作收入證明。為加速銀行審查作業，勞動部已協調銀行使用「勞工紓困貸款簡易信用評分表」，以瞭解申請人還款來源，評分方式以申請人近12個月勞保投保紀錄，每1個月以10分計，勞保投保薪資等級在23,800元以上，每一個月另加計10分，未投保者可提供工作收入證明，依上述方式計分。

因為申辦流程簡便，不須再另提供工作收入證明，同時銀行審查迅速，所以申請案件逐日增加，反應熱烈，行政院決定再增加50萬個貸款名額，以協助受疫情影響之勞工以貸款獲得資金，因應短期緊急生活需求。

(中時 )