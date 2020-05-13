新冠肺炎疫情有降溫趨勢，亞洲部分地區職業賽事也準備恢復比賽，韓國繼職業棒球和足球新球季開打後，職業女子高爾夫巡迴賽本周四也要由KLPGA錦標賽打響第一炮，但為了健康起見，暫時先不開放觀眾進場。

KLPG錦標賽是新冠肺炎之後的第一場KLPGA賽事，也是韓巡賽的大賽，總獎金高達30億韓圜（約7965萬台幣），比去年多出3倍，創下韓巡賽紀錄，將在首都首爾東方的雷克伍德鄉村俱樂部進行，這站賽事原本要在4月30日到5月3日競賽，大會為了保持社交距離，也已經請選手和工作人員模擬，屆時現場會提供乾洗手供手部消毒，但目前官方尚未確認是否會對參賽球員做病毒檢測。

這場大賽包括目前世界排名第3的朴城炫、第6金世煐、第10李晶恩及第13金孝周等旅美LPGA好手，這也是前世界球后朴城炫今年賽季首場比賽，除了藉此試試手感，也想讓支持她、等待多時的球迷看她打球。

對於比賽即將登場，KLPGA表示：「最重要的是選手、賽會官方、工作人員及球迷的安全，雖然比賽閉門進行，但我們已經準備好轉播服務了。」

(中時 )