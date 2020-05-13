敦睦艦隊出訪後，磐石艦上有36位官兵確診新冠肺炎，昨天當中有一位確診者表示自己已三採陰(康復)出院，因此今天中央流行疫情指揮中心記者會上，媒體詢問相關情形，對此指揮官陳時中表示， 有21人還在醫院，15人已出院。發言人莊人祥則補充，磐石艦官兵都是年輕人，大致上都沒甚麼症狀。

(中時 )