磐石艦36位確診官兵 已有15人出院 15:182020/05/13 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 磐石艦36位確診官兵，已有15人出院。（軍聞社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 敦睦艦隊出訪後，磐石艦上有36位官兵確診新冠肺炎，昨天當中有一位確診者表示自己已三採陰(康復)出院，因此今天中央流行疫情指揮中心記者會上，媒體詢問相關情形，對此指揮官陳時中表示， 有21人還在醫院，15人已出院。發言人莊人祥則補充，磐石艦官兵都是年輕人，大致上都沒甚麼症狀。 (中時 ) #磐石艦 #出院 #36 #15人 #官兵 也許您會感興趣 推薦閱讀 禁令將屆 15檔華為概念股表態 04:102020/05/11 證券．權證 立院初審通過未滿15歲兒童死亡保額61.5萬元 13:012020/05/11 財經 15歲以下兒童可有壽險保障？立院初審上限61.5萬元 15:522020/05/11 政治 強者恆強 15檔雙率連三升 04:102020/05/12 產業特刊 《文創法》大修 更換刪除現行15＋1產業改為5＋1個領域 12:582020/05/12 生活 新北勞檢處啟動建築工地案勞檢 15廠商全違反 17:172020/05/12 生活 投資型保單銷售出包 南山頻挨罰 15個月破5千萬 04:102020/05/13 金融．稅務 歐美解封 15檔車電概念股狂喜 04:102020/05/13 證券．權證 無畏疫情 15檔今年營收步步高 04:102020/05/13 證券．權證 新北勞檢15建築工地 安全不合格 01:032020/05/13 台北基宜花 生活熱門新聞 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 顏清標驚傳肝腫瘤 高雄長庚證實進行活體換肝手術中 - 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 顏清標肝腫瘤開刀 專家曝5症狀恐是得肝癌 - 生活 顏清標爆換肝救命 醫揭關鍵原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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